Aumärgi saanud põllumees: lehmade lüpsirekordid on meie nimel!

«Ma arvan, et see auhind on eelkõige minu elutöö tunnustamine,» ütles 25 aastat Torma põllumajandusosaühingut üles ehitanud Vili. Tunamullu müüs 68-aastane ärimees firma Austria kapitalile.

Ta on praegu pensionär ja aktiivsest põllumajandusest juba poolteist aastat väljas. «Elan sellise põhimõtte all, et kui ma ise asja sees pole, siis ma põllumajanduse teemal enam ei kommenteeri. Tegelen teiste asjadega ja nii ongi,» ütles mees.

Siiski jagus tal hulgaliselt kiidusõnu oma lehmadele. «Kui lööte registri lahti, siis Torma loomad on palju rekordeid purustanud!» Vilja endise ettevõtte lehmade nimel on mitmeid Eesti lüpsirekordeid, samuti on tema kari pälvinud aasta lüpsikarja auhinna ja muid tunnustusi.