Üheksa ettevõtjat saavad presidendilt teenetemärgid

Ardo Hansson

Eesti Panga eelmine president (Riigivapi III klass)

Alates 2012. aastast Eesti Panka juhtinud Ardo Hansson andis ameti üle eelmisel aastal. Eelnevalt on ta töötanud pikalt Maailmapangas ning olnud peaministri majandusnõunik. Riigivapi teenetemärgi pälviva Hanssoni sõnad on mitu korda mõjutanud euro kurssi dollari suhtes, mille tõttu on investorid võitnud või kaotanud kokku kümneid või isegi sadu miljardeid dollareid, eurosid, jeene.

Jaanus Peri

Rõngu pagari omanik (Valgetähe IV klass)

Aastal 1996 tegevust alustanud Rõngu Pagari omanik Jaanus Peri annab tööd ligi 60 inimesele. Värsked pirukad, salatid ja pasteetki on lõunaeestlastele hästi tuttavad ja teinud perefirmast Rõngu valla ühe mainekujundaja.

Pagari- ja kondiitriäri ongi üks võluvits, tänu millele on Rõngu bussijaama lähedal vanas puukuuris väikse toidupoega alustanud firma suurte poekettide ja teiste tegutsevate kaupluste kõrval püsima jäänud ning viimastel aastatel suure arenguhüppe teinud.

Rõngu Pagari pere aitab nõu ja jõuga kaasa kohalikes ettevõtmistes ning on toetanud piirkonna kultuuri- ja spordisündmusi. Jaanus Peri on Rõngu vabatahtliku päästeseltsi liige, eestvedaja ja toetaja.

Leev Kuum

Eesti konjuktuuriinstituudi juhtivteadur (Valgetähe IV klass)

89-aastane majandusteadlane Leev Kuum on alates 1990. aastast töötanud Eesti konjuktuuriinstituudis juhtivteadurina. Enne seda oli ta valitsuse kaubandusnõunik ja üleliidulise kaubanduskonjunktuuri TU instituudi Eesti filiaali osakonnajuhataja.

Kuldar Leis

Ettevõtja ja Lõuna-Eesti ettevõtluse edendaja (Valgetähe IV klass)

Endine Premia Foodsi juht Kuldar Leis on sidunud oma tööd ja tegemised tihedalt Lõuna-Eestiga. Nii vedas ta börsile pika ajalooga siidri- ja muu marja- ja puuviljaveini tootmisega tegeleva Linda Nektari. Samuti on ta Eesti esimese sertifitseeritud passiivmaja rajaja, osalenud kohaliku omavalitsuse töös ning Kagu-Eesti ettevõtjate nõustaja.

Ta on öelnud, et Kagu-Eestis võiks eelkõige arendada tootmist ja tehnoloogilisi start-up'e. «Neid võib välja mõelda ja arendada Tallinnas, aga sama edukalt ka Kagu-Eesti metsade vahel.»

Otto Richard Pukk

Incap Saaremaa tehase juht (Valgetähe IV klass)

Otto Richard Pukk juhib Soome elektroonikatööstuse Incap Saaremaa tehast, kust liigub toodang klientideni kõikjal üle maailma - alates Skandinaaviamaadest ja Põhja-Ameerikast kuni Hiina turul tegutsevate ettevõteteni.

Pukk usub, et eestimaisel elektroonikasektoril on täna olemas kõik vajalik selleks, et Eesti maailma tipptehnoloogia kaardile märkida. «Tehniline tase ja toodangu kvaliteet on meie ettevõtetel väga hea. Selleks aga, et elektroonikatööstust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul rohkem esile tõsta, tuleks meie siinsetel ettevõtetel omavahel rohkem koostööd teha,» usub Pukk.

Robootika ja kõrgtehnoloogia Eesti elektroonikatehastes võimaldab tema sõnul juba täna tõsta eestimaise elektroonikatoodangu kvaliteedi maksimumini ja arendada digitaliseeritud andmete analüüsi abil tööstust pidevalt edasi.

Alfred Vassilkov

Kõrge kvaliteediga kõlarite Estelon looja (Valgetähe IV klass)

Vassilkov on kõrge kvaliteediga kõlareid valmistava Eesti ettevõtte Alfred & Partners kaasasutaja ja juhatuse liige. Ettevõte on pälvinud mitmeid innovatsiooniauhindu ja teeb koostöööd näiteks Rolls-Royce klubiga.

Kõlareid antakse välja Esteloni kaubamärgi alt ning Vassilkov on kõlarite juhtiv disainer ja looja. Tema sõnul alustasid nad kõlari väljatöötamisega, püstitades kaks ülesannet: luua ideaalse kõlari kontseptsioon ja valmistada materjali ja tehnoloogia poolest eriline korpus. "Esteloni kõlaritega konkureerime maailmaturul. Me peame seda taset hoidma ja arendama veel paremaks," on Vassilkov öelnud.

Juhan Viise

Ettevõtja, kohaliku elu edendaja Lääne-Virumaal (Valgetähe IV klass)

Juhan Viise on AS-i Aru Grupp juhatuse esimees ning Kadrina valla aktiivne kogukonnaliige. Viise eestvedamisel toimub Kadrina keskkoolis igal sügisel inseneriõpet propageeriv arvutijoonestamise võistlus CADrina.

Ahto Vili

Põllumajanduse edendaja (Valgetähe IV klass)

Vili ehitas üles ja juhtis aastaid Torma põllumajandusosaühingut, mis müüdi 2018. aastal Austria kapitalil põhinevale ettevõttele OÜ Vaklak. Vili ehitas esimesena Eestisse moodsa külmlauda. Koostöös maaülikooli teadlastega on ta juba aastaid tegelenud karjaaretusega.

Karmo Männik

Muraka farmi juht (Valgetähe V klass)