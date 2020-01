Sirje Potisepp: toidusektorit reformitakse valesti

Fookus võiks tema arvates selles vallas olla hoopis teiste riikide meie tasemele aitamises. «Nõnda võiks Eesti seista vastu täiendavatele kohustustele küsimustes, mis puudutavad pandipakendi süsteemi kuuluvat taarat, kuniks teised riigid meil juba saavutatud tasemele järele jõuavad,» hindas Potisepp. Vastasel juhul pakkuvat naaberriikide (eriti Läti ja Leedu) süsteemid nende tootjatele ja kaupmeestele joogiturul konkurentsieelist. «See punkt on eriti oluline kaupmeeste ja väiksemate tootjate vaates, kes ei ole sugugi kõik rahvusvahelistes kontsernides. Eesti võiks toetada pandisüsteemi laiendamist kogu Euroopa Liidus ja esineda siin parima praktika näitena.»

«Me mängime end selliselt ise nurka ja sealt ei tule meid välja aitama keegi peale meie enda,» sõnas ta lisaks ja selgitas, et tegemist on teemadega, mis on olulised ka tööandjatele, aga nende elluviimiseks tuleb anda mõistlik aeg, sest muudatuste tegemine eeldab kohati suuri rahalisi väljaminekuid.

Tegelegem asjadega, mis vajavad parandamist

Potisepa hinnangul on ilmne, et kontroll toiduohutuse ja päritolu üle ei ole Eestis piisavalt tõhus. Seda piltlikustasid nii suvised maasikapettused kui ka listeeriaskandaal, mis räsisid meie toidutootmist. «Aga kontrolli tuleks alustada esmatootjatest, sest toorainel on äärmiselt suur roll ka lõpptoote kvaliteedi tagamisel. Riigil on vaja selleks leida täiendavaid ressursse, et jõuda oma seiretööga ka väiketootjate juurde, laatadele ja teistele müügiplatsidele,» avaldas Potisepp arvamust.

Lisaks arvas ta, et pakendiaruandlus vajab muutmist. Alates 2015. aastast peavad pakendiettevõtjad, kes toovad turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas, laskma pakendiaruande auditeerida vandeaudiitoril. «Oleme koos partneritega teinud pakendiettevõtjate halduskoormuse ja kulude vähendamise eesmärgil keskkonna-ministeeriumile ettepaneku kaotada pakendiseaduse nõue, et pakendiettevõtja on kohustatud laskma oma pakendiaruande auditeerida vandeaudiitoril. Ettepaneku elluviimine vähendab ca 1000 pakendiettevõtja halduskoormust ning hoiab kokku pakendiettevõtjate kulusid vähemalt 2 miljonit eurot aastas,» pakkus Potisepp.

Uued maksud tähendavad kallimaid kaupu

Kokkuvõttes tuletas Potisepp meelde, et regulatsioonide uuendamisel ei tohi ära unustada kõige olulisemat – tarbijat. «Me teame, kuivõrd hinnatundlikud on meie inimesed. Uued maksud kergitavad aga paraku taas teenuste ja seetõttu ka kõigi peamiste toidukaupade hindu. See tähendab, et Eesti inimeste toidukorvi jõuab veelgi vähem siin toodetud kaupu, sest välismaiste tootjate hindadega on võimatu konkureerida,» kommenteeris ta nukralt. See võib omakorda viia olukorrani, kus täna toidutööstustes ja seotud valdkondades nagu põllumajandus, transport ja teenindus jääb aina rohkem inimesi tööst ilma.