Hiina koroonaviirus jätab eestlaste tehased seisma

Kui praegu on Hiinas uusaastapidustused ja töö peaks pihta hakkama alles veebruari alguses, siis Hiinas elektrirattaid ja -skuutreid tootva Stigo juhi Ardo Reinsalu sõnul on selge, et inimesed naasevad tööle hiljem ja kõik tootmisplaanid lükkuvad edasi, ka neil endil, vahendab Äripäev.