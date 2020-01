Mupo: Bolt on suurima rikkumiste arvuga firma

Postimehes ära toodud 42 Bolti hingekirjas olevat sõidukaardita äpitaksot on tegeliku jäämäe ehk probleemi veepealne osa. Sõidukikaartideta teenusepakkujaid on palju. Kui palju täpselt, ülevaade puudub. Teame niipalju, et iga päev lisandub meile 4-5 sõidukikaardi tühistamisavaldust. Tühistamine on muutunud massiliseks. Äpitaksosid kontrollitakse iga päev ning ei möödu päevagi, kui mõnda seaduserikkujat ei tabata. Möödunud aastal karistas munitsipaalpolitsei 567 juhti, neist 307 infoühiskonna teenuse pakkujat.

Põhjus, miks sõidukikaarte tühistatakse ja miks juhid neid taotlema ei kipu, on proosaline – sõidukikaardiga teenust pakutava auto kindlustusmakse on tavasõiduki omast oluliselt kõrgem.

Suurimaks probleemiks on äpitaksode puhul asjaolu, et tööandja on kogu vastutuse lükanud enda pealt autojuhtidele, jättes nende sõidukikaartide olemasolu kontrollimata, ise teades, et vahelejäämise korral lasub süü juhil, mitte firmal.

Taksoveoteenuste osutamiseks Bolti äppi kasutades peab juht nõustuma paljude tingimustega, muu hulgas nõudega, et lepinguline töötaja peab lisaks teenindajakaardile taotlema sõidukikaarti ja et taksoveoteenust võib pakkuda ainult sõidukiga, mis on kantud sõidukikaardile. Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis on kantud liiklusregistrisse ning mille tehnonõuetele vastavuse kontroll on läbitud hiljemalt sõidukikaardi andmise ajaks.

Ometi ei suvatse firma selle nõude täitmises veenduda, vaid lükkab selle vastutuse KOV-le. Sisuliselt vabastab see IÜT vahendusteenust pakkuvad ettevõtted igasugustest kohustustest ja vastutusest.

Konks ongi selles, et vastavalt seadusele on meil võimalik vastutusele võtta vaid vedajat, mitte teenuse vahendajat. Meie kaugem eesmärk on, et vastutuskohustus laieneks platvormidele, siis oleks ka meie kontroll ning vastutusele võtmine palju tõhusamad.

Ettekäändeks toovad firmad ka seda, et riigil puudub automatiseeritud lahendus kaartide kontrollimiseks ja pidev manuaalne kontroll ei ole tehniliselt võimalik teha. Ka meie peame seda kontrolli manuaalselt tegema ja see tegevus oleks palju lihtsam ning tõhusam, kui firma oma lepingus toodud punktide täitmist kontrolliks ja nõuaks! Praegu on aga tagajärjeks hall ala ja suur hulk hallis alas seadust rikkuvaid juhte, kelle püüdmiseks peab omavalitsus oma ressurssi kulutama.