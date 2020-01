Teenetemärgi saanud tippjuht: tuli õige asja eest!

Leisile tuli teenetemärk positiivse üllatusena. «Väga hea, et tuli õige asja eest,» kiitis ta ettevõtluse edendamise eest antud tunnustust. Leis on tegelenud aktiivselt Kagu-Eesti maapiirkondade ettevõtete nõustamisega ning ka kommentaari andmise ajal oli ta koosolekul, kus arutati iduettevõtetele mõeldud Tartu Start-up Day üritusel osalemist.

«Me lähme üritusele tutvustama Kagu-Eestist kaugtöö keskust, et meelitada nii Eesti kui ka maailma iduettevõtete töötajaid puhkama ja töötama maal. See annaks Kagu-Eesti ettevõtlusele hoogu ja pakuks diginomaadidele võimaluse kogeda maakoha võlusid,» rääkis ta.

Leis kutsus üles kõiki edendama maakohtade ettevõtluse arendamist. «Arutelud võiksid alata juba koolides ning lõppeda kogenud ettevõtetega. Meie eesmärk on tagada Eestile ühtne areng, et ka maal jääks elu alles,» lisas ta.

Riik on käivitanud ka Kagu-Eesti ettevõtetele mõeldud toetusprogrammi, ent Leisi sõnul pole see parim variant, sest programmi toetus pole väga suur, kuid sellega kaasnev bürokraatia käib ettevõtetel sageli üle jõu. «Jääb mulje, et toetuse taotlemine on lihtne, aga tegelikult sisaldab see väga palju organisatoorset tööd,» ütles ta.