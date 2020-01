Taavi Kotka sai ühe töökoha juurde

Lisaks Kotkale said nõukogu liikmeteks Michael McElhenney ja Harry Ollinen. «Mul on hea meel, et Michael, Harry ja Taavi võtsid vastu väljakutse saada meie uuteks nõukogu liikmeteks ning jagavad meiega oma teadmisi finants-, kaitse- ja IT-sektorist,» ütles Milrem Roboticsi tegevjuht ja suuromanik Kuldar Väärsi pressiteates.