Hiina tapjaviirus viis Finnairi aktsia langusse

Soome rahvuslik lennufirma Finnair teatas laupäeval, et vaatab üle lennutingimused seoses reiside tühistamise ja edasilükkamisega Hiinas Wuhais leviva koroonaviiruse pärast. Seega kliendid, kes on ostnud enne 25. jaanuari lennupiletid Hiina või Hiinast tagasi ajavahemikuks 25. jaanuar kuni 23. veebruar, saavad lükata reisi edasi kuni 31. maini. Samuti võivad nad reisi tühistada ning nende piletiraha kompenseeritakse.

Kell 10.15 oli Finnairi aktsiahind 5,26 eurot. Praeguseks on hind tõusnud 5,39 euro peale.

Finnairi kommunikatsioonijuht Päivyt Tallqvist ütles, et lennufirma jätkab Hiina lendude teenindamist, sest ametlikke lennupiiranguid ei ole seatud. Finnair lendab praegu Guangzhousse, Shanghaisse, Hongkongi and Nanjingi.

Lennumeeskonna liikmetel palutakse pesta hoolikalt käsi ning vältida kokkupuudet loomadega. Samuti on meeskonnaliikmetel lubatud kanda suumaske.

Reedel kirjutas Soome meedia, et riigi põhjaosas Ivalos pöördusid arstide poole Hiina turistid, kellel kahtlustati koroonaviirust, mis hiljem osutus alusetuks. Hiinlased – isa, ema ja poeg – tulid Norra kaudu Soome viirusepuhangu epitsentrist Wuhani linnast. Pere oli Lapimaal mõne päeva ringreisil.

Inari tervisekeskuse peaarst Outi Liisanantti ütles, et tulemus on kindel ja mitme analüüsiga kontrollitud. Hiinlased on karantiinist vabastatud, neid ravitakse tavaliste gripirohtudega, lisas ta.