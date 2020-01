Elektrimüüja mure: klientide meelitamine on liiga kallis

Pärast seda kui 2013. aasta 1. jaanuaril elektriturg kõigile avanes oli pakkuja vahetamise aktiivsus pea 10 protsendi juures. Teema oli ühiskonnas ja meedias kuum, müüjad trumpasid üksteist paremate pakkumistega üle ja inimesed olid valmis kaaluma elektrimüüja vahetamist.

Alates 2017. aastast valitseb aga turul seisev vesi. Elektrimüüja vahetamise aktiivsus on kõigest 2 protsendi juures. Võrdluseks, Põhjamaades on see 10 protsendi ümber. Madal aktiivsus sobib Eesti Energiale, kes on vaieldamatu turuliider, kuid muserdab konkurente, kes tahaksid pirukast suuremat tükki haugata.

Läti päritolu Elektrumi kohaliku juhi Andrus Liivandi hinnangul peitub probleem elektrimüüja vahetuse regulatsioonis, mis vähendab turul tehtavate pakkumiste arvu ja omab seeläbi elektrituru toimimisele kahjulikku mõju, selgub tema kirjast majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM).

Ta täpsustas, et regulatsioon paneb rõhu nn winback protseduurile. See on telekomi- ja mobiilioperaatorite maailmas tuntud nähtus, kus teenusepakkujat vahetavale kliendile tehakse vana müüja poolt senisest veelgi parem pakkumine, et teda enda küljes hoida. Näiteks tahab Elektrum klienti üle meelitada Eesti Energiast, pakkudes talle madalamat hinda. Kui Eesti Energia kuuleb, et klient soovib lahkuda, võtab ta nö jalad kõhu alt välja ja katsub Elektrumi pakkumise omakorda üle trumbata.

Winback’ist võidab tavaliselt klient, kuid firma ehk teenusepakkuja jääb kaotajaks. See vallandab Liivandi sõnul kahjuliku ahelreaktsiooni: «kuna suurem osa lepinguid pöörataksegi enne kehtima hakkamist tagasi, siis tehtud pakkumiste kohta elektrimüüjat vahetav klientide arv väheneb, mis tõstab elektrimüüjale märkimisväärselt uue kliendi saamise hinda. See omakorda vähendab uute klientide saamise kui tegevuse kasumlikkust, mis olulisel määral piirab äriettevõtte kasvuvõimalusi. See tähendab, et elektrimüügi turul tehakse pakkumisi vähem ja see omab omakorda kahjulikku mõju ka teiste uute teenuste turuletoomiseks.»

Liivand rõhutab, et winback’ist võidab klient. «Saab ju vana elektrimüüja veelkord võimaluse uuesti soodsama pakkumise tegemiseks, ning veenda klienti mitte lahkuma on alati oluliselt lihtsam kui veenda juba lahkunud klienti hiljem tagasi tulema!» ütles ta. «Soovime juhtida tähelepanu, et regulatsiooni tõttu kokkuvõttes uute pakkumiste arv väheneb ning kuna turu toimimine põhineb pakkumiste tegemisel, on pakkumiste arvu vähendaval regulatsioonil turu kui terviku toimimise seisukohast negatiivne mõju.»