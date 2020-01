Eesti ainuke piiritusetootja pole neli aastat kasumit näinud

Kuidas on üldse võimalik niimoodi elus püsida, võib tekkida küsimus. Firma majandusaasta aruandest nähtub, et omakapitali on suudetud vee peal hoida tänu «muudele reservidele». Tavaliselt tähendab see seda, et omanikud pumpavad ettevõttesse raha juurde. Lisaks osaühingu avalikule näole Sven Ivanovile seisab Estonian Spiriti taga Urmas Nimmerfeldt, kes teenis oma rikkuse metsatööstusfirma Sylvester müügist.

Viimasest esitatud aruandest nähtub, et Estonian Spirit teenis 2018. aastal veidi üle 800 000 euro kahjumit. Kusjuures nende käive on püsinud kogu aeg stabiilselt 2 miljoni euro juures. Suurtest võitudest või kaotustest aruandes ei kirjutata. Sealt selgub, et nad valmistavad teraviljapiiritust «Premium», mahepiiritust «Organic», erinevaid mahedestillaate ja linnasepiiritust.

Alates 2017. aasta novembrist on Estonian Spirit OÜ ainuke geograafiliselt kaitstud tähise «Estonian vodka» valmistamiseks lubatud piirituse tootja. Huvitav on seegi, et tervelt 90 protsenti mahepiiritust eksporditakse Šveitsi alkoholimonopolile Alcosuisse, mis tähendab kõrgetele kvaliteedistandarditele vastamist.

Viimasel ajal on Estonian Spirit kõvasti töötajate arvu vähendanud. Kui 2018. aasta suvel töötas seal 34 inimest, siis läinud aasta lõpu seisuga kõgest 9 inimest. See haakub hiljutise uudisega, et Estonian Spirit sulgeb Rakvere Piiritusvabriku ja kolib kogu tootmise Moe külla.

Kuigi algselt oli plaanis teha Rakvere piiritustehasesse suurem investeering, siis tänaseks on selgunud, et see ei oleks mõistlik, ütles Sven Ivanov eelmise aasta lõpus BNSile. Ta lisas, et otsus on vastu võetud ja tootmistegevus on lõpetatud, kuid veel ei ole kolimist alustatud ning tehase sisseseade on endiselt Rakvere tootmisüksuses.

«Praegu on projektitegemise aeg ja on keeruline öelda, kaua see aega võtab. Ma ise vaikselt loodan, et võib-olla 2021. aasta kevadel juba saaksime Moel tööle hakata,» kommenteeris Ivanov.