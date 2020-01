Balti viinakeiser: jutud piirikaubanduse surmast on liialdatud

Maurer on suuromanik osaühingus Aldar Eesti, mis peab Cityalko, Aldar Marketi ja Superalko kauplusi. Just viimase kaubamärgi all tegutsetakse edukalt ka Lätis, kus neil on kolm poodi.

«Goalco sulgemisest tekkinud kära jääb ausalt öeldes arusaamatuks,» kommenteeris Maurer hiljutist ülipopulaarset uudist, mis rääkis ühe piirikaupluse raskustest ning analüüsis piirikaubanduse olevikku ja tulevikku.

Alkoholikröösus ei hoidnud end hinnanguid andes tagasi: «Äriplaan, mis baseerub oma kaupluse ehitamisel teise ettevõtte sissesõidu teele ei too reeglina edu ja ei suuda võita klientide usaldust, vaid pigem heidab varju ettevõtte omanike äritavadele.» Teatavasti ehitas Goalco oma kaupluse Ainažis täpselt Superalko kõrvale.

Maureri sõnul puudus Goalcol nii piirikaubanduseks vajaminev ostude maht kui ka kaubanduse kogemus tervikuna. Sama juttu rääkis ka piirikaubanduse pioneer, Alko1000 pealik Einar Visnapuu. «Neil puudus mastaap. Ega Eestis pole samamoodi võimalik vaid ühte toidupoodi kasumlikult pidada,» ütles Visnapuu, kes imestas, et Goalco üldse nii pikalt vastu pidas, kuna pillide kotti panemisest räägiti juba ka eelmisel aastal.

Seega leidis Maurer, keda on kutsutud ka Balti viinakeisriks, et jutud piirikaubanduse hävimisest on liialdus. Super Alko Latvia 2020. aasta alguse käive ületab eelmise aasta sama perioodi käivet, kinnitas ta. «Olulisi uusi trende ega käitumismustreid ei oska esile tuua. Märksõnadeks võiks olla stabiliseerumine ja uudsuse kadumine,» pakkus ta.

Ka Einar Visnapuu ütles, et neil on «kõik normaalne». «Töö käib ja inimesed ostavad!» sõnas ta. Ainuke hirm on see, kui Läti tõstab tänavu märtsis alkoholiaktsiisi 30 protsenti. «Nad praegu mauravad selle ümber, aga kui see ära tehakse, siis on küll meiega kõik!» prognoosis viinakaupmees.