Õliühingu juht: järgmine hinnaraputus kütuseturul võib tulla märtsis

Pärast kindral Solemaini tapmist jaanuari hakul reageerisid naftaturud järsult – Brenti naftabarreli hind hüppas pea 70 dollari tasemele. Siiski on turul toimunud märkimisväärne jahtumine ja naftahind on viimase kahe nädala jooksul tulnud stabiilselt allapoole jõudes tänaseks juba 61 dollari tasemele.

Suurim roll on selles Lähis-Ida geopoliitiliste riskide taandumisel – raske on näha, et ilma rahva poolehoiuta suudaks Iraani valitsus oma ähvardused ellu viia ning pärast kalkuleeritud ja väga vaoshoitud vastust USAle kindrali tapmise eest, on Iraani geopoliitiline gambiit naftaregioonis ilmselt selleks korraks läbi.

Järgmine suurem hinnaraputus võib toimuda aga märtsis – kuni selleni kehtivad detsembris kokku lepitud naftakartelli OPEC tootmiskärped. Kokku 1,7 protsendilsies maailma naftatoodangu vähendamises kokku leppinud riigid soovivad hoida stabiilset turuhinda ja samas avaldada survet maailma suurima naftatootja USA kildanaftatootjatele. Viimased on muutnud turu toimimisloogikat – kuna kildatootmist on võimalik kiiresti ja väikse alginvesteeringuga püsti panna, siis suudavad USA tootjad kiirelt sobiva hinna juures täiendavat tootmist turule tuua ja seega vähendada ka hinnalae survet. Tänu kildatootjatele on märkimisväärselt väiksem väljavaade, et jõuame taas 120-130 dollarilise naftabarreli hinna juurde. Teataval määral on naftakartellil ka õnnestunud USA tootjaid turult välja pressida – indikatsioonid näitavad, et kuigi USA naftatoodang jätkab kasvamist, siis kasv toimub kahanevas tempos.