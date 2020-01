Igal aastal tuuakse üle piiri miljonites eurodes sularaha

Maksu- ja tolliosakonna arendusspetsialist Aleksander Miksjuk ütles, et sokkidesse sularaha peitmine ei ole uus peitmisviis, vaid pigem tavapärane. «Sularaha üritatakse peita tihti ka jalanõudesse ja riiete voodrite vahele. Aktiivselt kasutatakse peitmiseks ka transpordivahendite erinevaid õõnsuseid, sh ka jalgratta omi. Nutikamad üritavad sularaha üle piiri tuua toiduainete sees, nt erinevates purkides, küpsetistes jne,» rääkis ta.

Deklaratsiooni tuleb märkida sularaha päritolu ja otsarve. Miksjuk rääkis, et esitatud info õigust kontrollitakse kõigepealt inimesi küsitledes. «Kui sellest ei piisa, palutakse esitada tõendeid. Kui neid ei ole või need ei vähendanud ametniku kahtlust, siis on maksu- ja tolliametil õigus sularaha 48 tunniks kinni pidada. Vajadusel teeme koostööd ka rahapesu andmebürooga,» rääkis ta.