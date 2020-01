Eesti mantliäri läks manala teed

Virumaa Teataja kirjutas mullu novembri hakul, et Mascara koondas kõik 46 töötajat: õmblejad, autojuhid, meistrid ja koristajad. Millest firma raskused alguse said, Mascara juht ja omanik Priit Kivi selgitada ei soovinud.

Nüüd, pea kolm kuud hiljem kuulutas Viru maakohus välja Mascara Coats OÜ pankroti. Kohtule esitatud dokumentides põhjendas Kivi, et tellimuste arv on drastiliselt vähenenud. Turule tuli järjest rohkem odavate hindadega kaubamärke, kellega konkureerida oli raske või võimatu.

«Suur osa konkurentide toodangust valmib Aasiamaades, kus tootmise hind on kordades madalam,» märkis ta. Seetõttu muutusid Mascara mantlid massitarbija jaoks liiga kalliks. Ka peamised koostööpartnerid on viinud oma tootmise teistesse riikidesse nagu Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina.

Mascara võlad küündivad 800 000 euroni. Suurimad võlausaldajad on Swedbank ja Baltika. Umbes 60 000 eurone võlg on ka maksuameti ees. Rõivatootja peamine vara on Rakveres Jaama puiesteel asuv maja, kus valmisid Mascara rõivad. Kinnistul on Swedbanki hüpoteek.