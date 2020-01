Poola LOT ostis põhja läinud reisifirma lennuettevõtte

«Võib-olla oli Condori tulevikus selgusetust. Tahan täna väga selgelt öelda, et enam selgusetust pole,» ütles LOT-i tegevjuht Rafal Milczarski.

LOT ja Condor on enam-vähem sama suured firmad. Poola firma käive oli mullu 1,9 miljardit eurot ja Condori oma 1,7 miljardit eurot. Kumbki teenindas aastaga umbes kümme miljonit reisijat.

Milczarski sõnul jäävad mõlema firma kaubamärgid kasutusse ja plaan on laiendada tegevust Kesk- ja Ida-Euroopas. Condori juht Ralf Teckentrup lisas, et ühinemisega ei kaasne Saksa firmas koondamisi. «Kahe tugeva lennufirmana oleme koos palju tugevamad, arendades tulusat äri, mis on vajalik töökohtade tagamiseks töölistele,» lisas ta.