STA Estonia jagab noorpurjetajatele kuni 500-euroseid stipendiume

Purjeõppeseltsi STA Estonia juht Madis Rallmann ütles, et stipendiumile võivad kandideerida kõik 15-25 aastased noored, kes pole varem Tall Ship Races regattidest osa võtnud.

«Tänavu on kuni kümnel Eesti noorel võimalik saada Omaani Sultanaadi stipendium purjetamiseks Tall Ship Races Hispaania, Portugali ja Prantsusmaa etappidel,» rääkis Rallmann. Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot inimese kohta ning selle eest võib maksta laeva pardatasusid, mille eest purjetaja saab koha laevas kõige selle juurde kuuluvaga. Rallmann selgitas, et stipendium ei kata reisikulusid kodust regati väljumissadamasse ja tagasi, kuid pardatasu sisaldab kõiki kulusid regati ajal, sealhulgas kajutikohta, koolitusi, toitlustust ja osalemist kaldaprogrammis.