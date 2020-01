Jüri Ratas kohtus Šveitsis kurikuulsa firma omanikuga

«Kohtumine Torbjörn Törnqvistiga toimus EASi ettepanekul. Ettevõtte tugiteenuste keskusel on Eestis praegu u 200 töökohta. Kokkusaamise sisuks oli ettevõtte tegevus Eestis ja edasised plaanid,» kommenteeris valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Tõepoolest, Eestis tegutsev Gunvor Services AS on naftatoodete liikumist korraldava agenditeenuse osutaja. Mullu töötas ettevõttes 208 inimest, kelle keskmine kuine netotöötasu oli 3302 eurot.

Firma kuulub Küprosel registreeritud ettevõttele Gunvor Group Ltd. Šveitsis tegutseva ettevõtte asutajad on rootslane Torbjörn Törnqvist ja Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlane Gennadi Timtšenko, kes müüs oma osaluse 2014. aasta märtsis, pärast USA sanktsioonide alla langemist kaasasutajale.

Ekspress on kirjutanud, et Gunvor sai alguse Tallinnast. Just siin kohtusid tema asutajad – venelane Gennadi Timtšenko ja rootslane Torbjörn Törnqvist. Esimene tegeles 90. aastatel Vene naftakaupade ekspordiga Läände. Suur osa õlivoogudest liikus Muuga sadamas asuva Pakterminali kaudu, mille panid käima Aadu Luukas ja Endel Siff.