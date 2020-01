Ülevaade ⟩ Üle poole miljoni inimese andis valitsusele tasuta laenu

Tuludeklareerimine algab 15. veebruaril ja esimeste tagasimaksete tegemist alustatakse 26. veebruaril neile, kelle deklaratsioon on korras.

Esialgsetel andmetel saavad üle pooled tööinimestest pärast tulu deklareerimist maksuametilt raha tagasi. Täpsemalt kasutas 53% tulusaajatest ehk 530 000 inimest maksuvaba tulu lubatust vähem ning andis nii valitsusele 147 miljonit eurot tasuta ehk intressivaba laenu. Seega keskmiselt on riik tulusaajale võlgu 277 eurot .

Seevastu lubatust rohkem kasutas maksuvaba tulu kõigest 6,8% ehk 68 500 inimest, kes said riigilt nii ühtekokku 13 miljonit eurot intressita laenu, mis tuleb tänavu tagastada. Ehk keskmiselt on tulusaajad riigile võlgu 190 eurot.

Tegemist on eeldatavate summadega, mis täpsustuvad pärast tuludeklaratsioonide esitamist. Iga inimene saab ise e-MTA rubriigist «Minu sissetulekud» kontrollida, kui palju ta 2019. aastal maksuvaba tulu kasutas.

Maksu- ja tolliametile (MTA) saab hakata tuludeklaratsioone esitama 15. veebruarist, enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26. veebruarist. Olulise muutusena pikendati sellest aastast tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega kuu võrra ning tähtajaks on 30. aprill.

Tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg on 1. oktoober. «Sisuliselt toimivad tagastused nagu varasematel aastatel ehk kellel on kõik korras, see saab kiire tulumaksu tagastuse. Tulumaksu hakkame tagastama alates 26. veebruarist. Paberil tuludeklaratsiooni esitanutele tagastatakse enammakstud tulumaksu alates 19. märtsist,» teatas maksu- ja tolliamet BNSile.