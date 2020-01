Helme koostab oma apteegireformi plaani

Poliitikute võimetus saavutada apteegireformi osas konsensus on halvanud kõik sellesisulised arutelud. Ka tulisemad reformi vastased ei võitle enam. Apteegireformi arutelud on jõudnud ummikusse, sest poliitikutel puudub üksmeel nii valitsuses kui ka riigikogus. Enamuse poolehoidu ei leia põhimõtteliselt ükski reformi puudutav ettepanek, kirjutas Postimees .

«Meie jaoks ei ole aktsepteeritav lahendus, et massiliselt lähevad apteegid kinni. Meie teeme jätkuvalt tööd selle nimel, et seda ära hoida. Me ei ole leppinud, et see [apteegireformi] seadus sellisel kujul kehtima hakkab,» rääkis Helme ERRile ning lubas, et tuleb kahe nädala jooksul välja veelkord seaduse muutmisega.