Pärnu külje alla võib tulla Eesti esimene lõhkematerjalitehas

Potsepa karjääri hiigelsuurest territooriumist võtab tulevane lõhkematerjalitehas vaid nurgakese, alla 20 hektari. Tegemist on riigimaaga, mis on antud kaevandamistöödeks Eesti Killustikule.

Osavallakeskuse juhataja Priit Annus ütles, et planeering on eskiisi staadiumis, aga planeeringu ettepanek on valmis, läheb ametkondadele kooskõlastamiseks ja võetakse pärast seda loodetavasti vastu.