Kasvav riigivõlg: valitsus maksis osa suurest laenust tagasi

Värsketest Eurostati andmetest nähtub, et Eesti valitsussektori võlakoormus kerkis kolmandas kvartalis aastaga 390 miljoni euro võrra ehk 18 protsenti ligi 2,55 miljardi euroni. Lähemal uurimisel selgus, et osa võlakasvust on juba tagasi makstud.