Kõlvarti esimene prohmakas: hiiliv TTV taastamine

Nagu ka TTV juht Revo Raudjärv on tunnistanud, siis tegu oli propagandakanaliga. Kusjuures lisaks Keskerakonnale toetas kanal tugevalt või isegi peamiselt EKREt. Nii oli Tallinna TV üsna populaarne ka Tallinnast väljas. Näiteks neis maakondades, kus rahvuskonservatiivid viimastel valimistel edu saavutasid - Võrumaal, Valgamaal, Põlvamaal.

Kõlvarti otsus kanal sulgeda oli arukas mitmest vaatenurgast. Lõpeb tüütu saagimine Tallinna linnavalitsuse ja TV kallal ning võimalik on võtta valijate silmis plusspunkte. Kokkuhoitud raha saab omakorda kasutada muudeks, linlastele meelepärasemateks tegevusteks. Samuti toetub Kõlvart suures osas venekeelsetele häältele, kes Tallinna TVd lihtsalt ei vaata. Kokkuvõttes võitis Kõlvart sammuga pigem poolehoidu.

Kuid tuleb välja, et mulje kanali sulgemisest oli petlik. Nimelt, kuigi Tallinna TV lahkus vabalevist mullu 1. oktoobril, siis TTV jäi kaubamärgina linnale alles ning selle alt tuuakse nüüd välja linnauudiseid ja linnasaateid, mida näidatakse erakanalites TV3, TV6 ja Kanal 2.

Pealtnäha on saadete tellimine isegi mõistlik, aga süvenedes ilmnevad veidrad skeemid. Näiteks, tuntud produtsendile Raivo Suvistele kuuluv firma BEC saab Tallinna linnalt maksumaksja raha, et teha Mihkel Rauaga neljapäevaõhtust Tallinna TV saadet «Tallinna kodanikud» ameeriklaste investeerimisfondile kuuluvas kanalis TV3. Kuidagi ei saa mööda küsimusest, milleks.

Kuigi võrreldes vabalevist lahkumise eelse ajaga on TTV eelarve vähenenud poole võrra, siis selline raha raiskamine tundub jätkuvalt jabur. Kui tõesti linnateavitus on vajalik, võiks ju piirduda uudistega.

Kõlvart on linnapeaks saamisest näidanud end üllatavalt pragmaatilise, otsusekindla ja mõistliku juhina, mida on eneselegi ootamatult pidanud tunnistama ka need linlased, kes olid tema suhtes eelhäälestatud. Sellise sammuga astus Kõlvart aga valusalt oma esimese reha otsa.