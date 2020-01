Kireva ajalooga merepäästelaev Hebe jõudis Lennusadamasse

Gotosea soetas Inglismaal ehitatud ja keerulisteks ilmastikuoludeks mõeldud merepäästelaeva Soomest. Tänaseks on laev Eesti reeglite kohaselt registreeritud ja ootab Lennusadamas väljakutseid.

1986 aastal Inglismaal valminud Hebe on ehitatud päästetöödeks Atlandi ookeani rasketes tingimustes ning on seetõttu väga ilmastikukindel. Gotosea esindaja Andrus Koch ütles, et laeval on kaks 510-hobujõulist Caterpillari merediislit, mis annavad maksimaalseks kiiruseks 22 sõlme. Kuigi laev suudab selle kiirusega sõita pea igasugustes ilmaoludes, on Kochi sõnul ökonoomsem kiirus siiski 16-17 sõlme.

«Kuus aastat töötas see laev Inglismaal, sealt jõudis Taani, Saksamaa ja Rootsi kaudu Soome merepäästjate kätte. Kui uued alused tulid, läks Hebe müüki ning sealt me ta ostime,» rääkis Koch laeva seiklusrikkast ajaloost. Laevas on kohti kuni 52 päästetule, kuid Eesti reeglite järgi nii palju reisijaid siiski pardale võtta ei või.