Simson: elektriauto maksab viie aasta pärast sama palju kui bensiiniauto

Simson nentis «Esimeses stuudios», et praegu on elektriauto hind on veel kõrgem, ent mitte kauaks. «Kõik prognoosid näitavad, et kahekümnendate keskpaigaks on elektriauto diiselautoga või bensiiniautoga samas hinnaklassis,» sõnas ta.

«Nii et kui on selline luksus, et saad endale auto osta üheks liisinguperioodiks, viieks aastaks, siis viie aasta pärast on elektriauto (hind) kõva edusammu teinud,» avaldas Simson veendumust.