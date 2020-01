Pensionireform sai viis olulist muudatust

Sisuliselt tähendab see, et Isamaa valimislubadus, teise pensionisamba reform viiakse tagasi valitsusse ning tuuakse see järgmisel nädalal riigikogu saali nii, et valitsuse esindaja saab vastata riigikogu iga liikme kahele küsimusele, selle järgnevad sõnavõtud ning usaldushääletus. Koalitsiooni muudatusettepanekud lisatakse aga tõenäoliselt rahandusministeeriumi kaudu eelnõusse. Usaldushääletus kindlustab omakorda selle, et hääletusel on tagatud koalitsiooni hääled ja pensioni teise samba reformiga minnakse kindlalt edasi.