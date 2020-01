Õllepruulid ajasid ühe päevaga kokku 200 000 eurot

Tankeri Pruulikoja kaasasutaja ja tegevjuhi Jaanis Tammela sõnul seisavad nad praegu silmitsi probleemiga, mille üle paljud ettevõtted oleksid uhked. «Nõudlus ületab meie tootmisvõimekust. Meie siinne turg on küll hästi kaetud, ent siiski ei jõua me tarnijate soovidele enam järele,» nentis Tammela.

Uue rahaga kavatsebki Tanker tõsta tootmismahtusid ning soetada vajalikke seadmeid tööprotsesside tõhustamiseks. Õllefirmale andis hoogu see, et jaanuarist tõusis väiketootja õlle aktsiisivabastuse piir seniselt 0,6 miljonilt liitrilt 1,5 miljoni liitrini aastas, mis annab neile suure kasvuvõimaluse.

Tammela hinnangul on käsitööõlle turu fookus jätkuvalt IPA-tüüpi õlledel, kuid kasvavaks trendiks on alkoholivabad õlled. «Neid on lihtsam tarbida, need sobituvad hästi paljude toitude kõrvale ning lähevad kokku inimeste üha aktiivsema ja tervislikuma eluviisiga,» selgitas Tammela.