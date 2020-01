Kõigest näpuotsatäis tööandjaid on valitsusega rahul

Majanduslik kindlustunne on kõigis sektorites vähenemas, kuid teeninduses ja kaubanduses on see siiski veel positiivne. Ehituses ja töötlevas tööstuses seevastu prognoositakse majandusliku olukorra halvenemist ka edaspidi.

«Eesti töötleva tööstuse kindlustunne oli viimati nii madal 2009. aasta lõpus ja see on murettekitav, sest just selles sektoris toodetakse 15 protsenti majanduse lisandväärtusest ning saab tööd viiendik kõigist töötajatest,» lisas Aas. «Paraku on uute tellimuste maht vähenenud ning see mõjutab majandust olulisel määral,» ütles ta.