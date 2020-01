Eesti meretööstus püüab Saksamaa merendusmessil tähelepanu

EASi Turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli rõhutas, et Eesti tugev potentsiaal veeturismi reisisihina ja kasvav maine paadiehitusmaana täiendavad teineteist parimal moel. «Meie väikesadamate võrgustik on korralikult välja arendatud ning meil on palju veeturismiga seonduvaid turismiatraktsioone. Samuti on meie väikelaevaehitus kasvanud kolme aastakümnega rahvusvaheliselt igati konkurentsivõimeliseks majandussektoriks. Viime Düsseldorfi messile selge sõnumi: Eesti on täisväärtuslik mereriik ja Põhja-Euroopas üks juhtivaid veeturismi sihtkohti,» teatas Margus Sameli EAS meremessi projekti vahendusel.

Eesti Meretööstuse Liidu juhatuse liige Anni Hartikainen kinnitas, et meretööstus jätkab kiiret kasvu.

«Meie ettevõtted püüdlevad väärtusahelas kõrgema lisandväärtuse saavutamise poole. Eestis on välja arenenud üksteist toetav ja selge sihiseadega meretööstuse kogukond, kes on oma järjekindla tööga saavutanud Eestile tunnustuse uuendusliku ja usaldusväärse koostööpartnerina. Meie tähtsaimad sihtturud on Rootsi ja Saksamaa. Meie stendidel on maailma esmaesitlustena tänavu väljas kokku kuus erinevat paati. Just messil Boot saame esitleda oma parimat kvaliteeti kogu ülejäänud maailmale,» teatas Hartikainen.