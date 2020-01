Eesti meelitas pühade ajal ka nooremaid vene turiste

«Täpsem statistika tuleb veebruaris, küll aga võib Tallinna hotellide suuliste kommentaaride põhjal kinnitada, et Vene turiste oli Tallinnas aastavahetusel mõnevõrra oodatust rohkem, mis on hea näitaja,» ütles EHRL-i tegevjuht Maarika Liivamägi BNS-ile.

«Kuuldused meie jõuluturust on jõudnud ka idanaabriteni ja soov Tallinna näha on endiselt olemas,» kinnitas Liivamägi. «Eriti hea meel on ettevõtjatel selle üle, et tulijateks ei ole mitte ainult vanemad turistid, kes siia nostalgiast tagasi tulevad, vaid tee Tallinnasse on leidnud ka noorema põlvkonna esindajad.»