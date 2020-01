Noor eestlanna valiti Soome äriilma tulevikutegijate hulka

Soomes ilmuv Talouselämä esitleb iga viie aasta tagant 35 alla 35-aastast ärimaailma tulevikutegijat, kes viivad Soome majanduselu uude aastakümnendisse. Nimekiri anti välja neljandat korda ning Toiger on seni esimene eestlane, kes on ülevaates ära märgitud.

«Paulig on 143 aasta pikkuse ajalooga perefirma, kus kehtib põhimõte, et koos saavutame rohkem kui üksi. Soovin olla meeskonnas eeskujuks ja luua õhkkonna, kus igaüks tunneb, et tal on mitte lihtsalt võimalus, vaid kohustus oma arvamust avaldada,» selgitas Toiger.