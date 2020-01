Soe talv hoiab kodumaise kurgi hinda all

Eesti Maaülikooli köögiviljanduse lektor Priit Põldma nimetab veel kaks põhjust, mis võivad praegu soodustada kodumaise kurgi madalamat kilohinda: «Esmalt muidugi see, et meil on ka tavapäratult soe talv, plusskraadidega, ja kui väljas on praegu kaks, kolm, neli kraadi sooja, siis on ka oluliselt väiksem küttekulu ehk siis energiakulu kasvuhoone kütmiseks, kui see oleks miinus viieteistkümne kraadiga. Teine põhjus oleks võib-olla see, et jaanuarist hakkas kehtima gaasiaktsiisi muudatus. Suurtarbijad saavad vähendatud aktsiisiga maagaasi.»