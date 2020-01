Investorid süüdistavad Eesti ühisrahastusplatvormi pettuses

12. jaanuaril saatis Kuetzal OÜ investoritele kirja, et alustatakse likvideerimisega ning uusi projekte enam vastu ei võeta. «Ettevõtte mainet on viimaste nädalate jooksul kahjustatud ja Kuetzali juhtkond ei näe võimalust tegevuse taastamiseks,» seisab kirjas. Ettevõte lisas, et süüdistuste tõttu on SEB ja Papaya pangad külmutanud rahapesutõkestamise reeglite kohaselt nende pangakontod.

Eesti meediaväljannetele kirjutas Taanlannast investor, kes ei saa sarnaselt teistele oma investeeritud raha kätte. «Oleme üritanud ettevõttelt vastuseid saada, kuid see pole õnnestunud. Olen üks paljudest, kes on taotlenud raha tagastamist vastavalt tagasiostureeglitele - see tähendab 10% kaotusega. Sain firmalt vastuse, et minu tagasiostu protsess on lõpule viidud, minu tehinguid muudeti platvormil. Üritasin oma raha välja võtta, aga muidugi pole ma sentigi saanud,» kirjeldas ta.

2018. aastal asutatud Kuetzalis toimuvatest skeemidest on juba pikalt kirjutanud erinevad blogid. Näiteks kirjutas Explore P2P Läti ettevõttest Alborg Petrol, mis kaasas eelmise aasta suvel platvormil 850 000 eurot 20,5-protsendise intressiga. Ettevõtet uurides märgati, et suur osa kütusefirma kodulehest oli kopeeritud Vene ettevõtte Gunvor Groupi kodulehelt. Veel enam, Explore P2P külastas kütusefirma Riia kontorit, kus polnud ettevõttest jälgegi.

Samuti kaasas platvormil 730 000 eurot mängutootja TotalGames, ent tootja ei tea raha kaasamisest midagi. TotalGamesi ärijuht Vladislav Smirnov ütles, et nad küll konsulteerisid Kuetzaliga, kuid lepinguni ei jõutud. Ta kinnitas, et nad ei ole saanud ühisrahastusplavormilt raha oma projektide finantseerimiseks.

Eesti tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole on praeguseks Kuetzaliga seoses pöördutud viiel juhul, nende seas ka raha kaotanud investor. Ka prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas kinnitas, et ettevõtte osas on algatatud kriminaalmenetlus kelmuse paragrahvi järgi. Kuriteokahtlust ei ole hetkel kellelegi esitatud.

Kuetzal OÜ omanik ja ainus juhatuse liige on 1990. aastal sündinud Viktoria Gortšak, kuid investorid kahtlustavad, et ettevõtte taga on hoopis 2012. aastal rahapesus süüdi mõistetud Andrei Korobeiko, kelle Mustamäe teel asuvasse korterisse on ettevõte registreeritud. Korobeiko ise väidab, et tal puuduvad igasugused seoses Kuetzaliga.

Küsimusele, miks on ettevõte registreeritud tema korterisse, jääb Korobeiko vastamisega hätta. «Ma ei saa anda mitte mingeid kommentaare selle kohta, sest sellega tegeleb politsei ja prokuratuur,» ütles ta. «Ma veelkord kordan, et ma ei soovi seda kommenteerida. Esiteks, mul ei ole Kuetzaliga mitte mingeid seoseid. Teiseks, selle asjaga tegeleb politsei, prokuratuur ja uurijad. Kui nad midagi leiavad siis. Ettevõtet saab registreerida igale aadressile,» lisas ta.

Edasisele päringule, kas tal on seoseid ühisrahastusplatvormiga, küsib Korobeiko vastu, kas laenu saamine võib olla seos? Nimelt rääkis ta, et võttis mõned kuud tagasi Kuetzalit kolmeks aastaks 46 000 eurot laenu. «Keegi pole minult kohustusi ära võtnud. Mul on rekvisiidid ja leping, mille järgi ma pean maksma raha tagasi,» rääkis ta. Korobeiko lisas, et keegi pole ta lepingut tühistanud ja ta ei tea, mis on Kuetzali pangakontoga juhtunud. «Ma saan näidata tõestusi iga kopika kohta, mida ma olen sellest laenust tasunud. Mul on kõik arveid ja lepinguid olemas,» toonitas ta.

«Politsei saab anda teile kogu informatsiooni. Minu jaoks on see suur šokk, Ma ka tahan aru saada, mis toimub. Te ju näete, et igal pool meedias on kirjas, et mina olen selle taga,» ütles Korobeikov.

Postimees ei saanud konkreetset vastust sellele, kas Korobeikov on Kuetzali praeguse juhatuse liikme ja omaniku Viktoria Gortšakiga seotud. «Ma ei vasta rohkem teie küsimustele sellepärast, et selle küsimusega tegeleb politsei. Kui politsei on nõus, siis annavad teile kommentaare,» ütles ta.

Korobeikovi sõnul ei ole politsei ega prokuratuur tema poole pöördunud. «Politsei pole minuga ühendust võtnud. Nad pole mulle ette heitnud süüdistusi ega kahtlustusi. Kui keegi võtab minuga ühendust, siis ma teen koostööd,» lubas ta.