Arco Varast lahkuv juht: loen enda seitsme aasta töö tehtuks

«Suur osa minu tööst on tehtud. See firma oli kunagi hinnatud 3,3 miljoni euro vääriliseks, kui ta 2012. aasta lõpus päris põhjas oli. Täna on ta tunduvalt rohkem väärt [ligikaudu 10,3 miljonit eurot – toim]. Firma on hakanud maksma dividendi ja ma soovin, et see oleks veel suurem summa, kui ta seni on maksnud,» rääkis Tarmo Sild.

Ta märkis, et Arco Varal on päris mitu arendust, mis on lõpusirgel ja kus hakatakse raha alles teenima, on ka mõned, mida veel arendatakse.

Tarmo Sild kinnitas, et jäävad koos Allar Niinepuuga Arco Vara aktsionärideks [meeste valdusfirmale Alarmo Kapital kuulub ligi 28 protsenti börsifirmast – toim] ning neil on suur huvi, et ettevõttel hästi läheks.

«Mina Arco Varast ei lahku, mul on kavatsus olla valitud Arco Vara nõukokku. Kui üldkoosolek selle heaks kiidab, siis see ilmselt nii läheb,» ütles Sild.

Küsimusele, kas saab juhtimise uutele inimestele üle anda rahuliku südamega, kuna Bulgaaria pikalt veninud arenduses on lahendus lähedal, vastas Sild, et lahendus on käes siis, kui aktsionärid on raha saanud.

«Mina juhindun sellisest kontseptsioonist nagu lõpetatus ja lõpetatus tähendab seda, et raha on käes,» sõnas ta.

Edaspidi plaanib Tarmo Sild pühenduda Iutecrediti laenuärile, mis tegutseb Balkani poolsaarel.

«Me oleme ehitanud 13 aastaga ettevõtte, kus on ligi 400 töötajat ja üle poole miljoni kliendi, minu edasised plaanid on seotud selle firmaga,» märkis Sild.