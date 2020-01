Selgus Silberauto uus tegevjuht

«Eesmärk on arendada tegevusi senisest veel paremini kõigis kolmes tooterühmas, so sõiduautod, kaubikud ja veokid ning edendada maadevahelist koostööd,» märkis Aguraiuja.

Varasemalt on Aguraiuja töötanud Inchcape Motors Estonia tegevjuhi ning Toyota Balticsis Lexuse ärivaldkonna juhina.

Veho omandas Silberauto möödunud aasta septembris. Sama aasta novembris andsid tehingule nõusoleku nii Eesti ja Leedu konkurentsiametid kui autotootja Daimler. Samal ajal teatas Veho, et müüb oma Balti riikides Citroëni ja Eestis Honda sõidukite müügi ja hooldusega tegeleva tütarettevõtte.

Veho on 1939. aastal rajatud automüügi ettevõte, mis tegutseb lisaks Soomele ka Rootsis ja Baltimaades. Ettevõte rajati Mercedes-Benzi partnerina ja see kaubamärk on Veho strateegias endiselt kesksel kohal. Ettevõtte äritegevus hõlmab laia valiku erinevaid transpordiga seotud teenuseid ja lahendusi alates sõiduautodest kuni raskeveokiteni. 2018. aastal ulatus ettevõtte käive 1,2 miljardi euroni, sellest viiendik tuli Rootsist ja Baltimaadest.