Vilepuhuja kritiseerimine võib muutuda pea võimatuks

Ta ütles, et direktiivi kohaselt peavad kõik üle 50 töötajaga juriidilised isikud looma kanalid ja õiguslikud võimalused vilepuhumiseks. Selliseid ettevõtteid on Eestis ligi 1500 ja ühe variandina pakutakse välja anonüümseid vihjetelefone. «Kohustusest ei pääse ka väiksemad ettevõtted, kes peavad läbi viima riskihindamise, millest selgub, mis siseprotseduurid nad looma peavad,» rääkis Linntam.

Direktiiv tuleb riigikogul üle võtta alles järgmise aasta detsembris, ent juba praegu näeb Linntam mitut probleemi: direktiivi järgi saavad vilepuhuja kaitsega töötajad absoluutse kaitse. «Isegi, kui tegemist on üliväikse rikkumisega, mille kohta vilepuhuja teavituse tegi, siis sa ei saa talle anda enam kriitilist tagasisidest, sest ta on vilepuhuja,» ütles ta. Seega, kui keegi leiab, et ta töökoht on mingil põhjusel ohus, võib ta väiksema rikkumise eest vilet puhuda ja olla seega kaitse all. «Riigikogu peab väga täpselt läbi arutama, mis peavad olema vilepuhumise reeglid ja läbi kaaluma erinevad stsenaariumid, et ettevõtetel ei tekiks põhjendamatut kahju,» rääkis Linntam.