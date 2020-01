USAs käiv börsiralli on aastakümnete vaikseim

Aktsiaindeks S&P 500 pole liikunud kummaski suunas üks protsenti või rohkem juba alates eelmise aasta oktoobrist., mis on sellise vaikse liikumise pikkuselt kuues periood alates 1969. Aasta lõpust ning pikkuselt kolmas periood alates 1995. aastast, kirjutab The Wall Street Journal.

Kolme kuuga on S&P 500 kerkinud 11 protsenti ning aastaga 27 protsenti. Aktsiatõusu on toetanud panused, et ees ootab stabiilsem majanduslik väljavaade kui varem arvati.