MTA nõudis ümbrikupalga maksjatelt 8,2 miljonit eurot juurde

Maksuauditi osakonna valdkonnajuhi Oscar Õuna sõnul näitab ümbrikupalkade vastane võitlus tulemusi, kuid probleem tervikuna on visa kaduma. «Ümbrikupalgad on jätkuvalt suurim maksuprobleem Eestis. Hinnanguliselt saab Eestis töötasu n-ö ümbrikus ligikaudu 6% töötajatest ja riik kaotab aastas seetõttu 86 miljonit eurot maksuraha. Meie riskianalüüsi kohaselt on töötasudega seotud maksuriskiga 23% Eestis tegutsevatest ettevõtetest ehk peaaegu iga neljas ettevõte,» lisas Õun.

Üheks oluliseks suunaks ümbrikupalga vastases võitluses on ehituse riigihanked ja see, et riik ise töid tellides ei kasutaks ebaausate ettevõtjate teenuseid. Silmas tasub pidada, et ümbrikupalga maksmisel on alati kaks osapoolt – tööandja ja töötaja. MTA lähtub oma kontrollides sellest, et kui töötaja on teadlikult ümbrikupalka vastu võtnud või seda koguni ise nõudnud, siis töötasult kinni pidamata jäänud tulumaksu eest vastutab töötaja tööandjaga solidaarselt.