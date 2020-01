T1st kolis välja parima asukohaga kohvik

T1 Mall of Tallinn omanikfirma Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor ütles, et kohviku asukoht oli tõesti väga hea, kuna seal käib palju külastajaid, kuid tema arusaamist mööda tahab Da Vinci keskenduda pigem restorani, mitte kohvikuärile. Küsimuse peale, kas kohvik klientide vähesuse üle ei kurtnud, vastas Remmelkoor: «Ei, see polnud kindlasti neil peamine põhjus praegu.»

Kohviku operaatorfirma Da Vinci Foodi omanik ja juht Rain Uusküla rääkis aga teist juttu. «Keskus ei toimi, kliente lihtsalt pole. Väga lihtne,» lausus ta. «Ehituslikult on ju maja ilus, tore ja äge, aga kui inimesi ei käi, pole sellest kasu.»

Uusküla sõnul oli neil kaubanduskeskuse mõttes täiesti creme de la creme asukoht, millest võiks iga rentnik unistada. Sellest hoolimata ei jõudnud 2018. aasta novembrist ehk algusest peale majas toimetanud Da Vinci mitte ükski kuu kasumisse. «Keskmise tšeki väärtus oli kolm ja pool eurot. Niimoodi väga kaugele ei purjeta,» ütles Uusküla.

Mingist kontseptsiooni muutusest, millele Remmelkoor viitas, ei ole Uusküla sõnul juttugi. «Miks me pidanuks välja kolima kohast, kus me raha teenime?» küsis ta loogilise küsimuse. «Nüüd tuleb kohvik lihtsalt kuhugi mujale tõsta.»

Hoolimata lahkumisest elab Uusküla T1le kaasa. «Allan Remmelkoor rabeleb ju kõvasti, keegi ei heida talle midagi ette, aga jalgade alla saamine ja uue kontseptsiooni loomine võtab aega,» rääkis ta. «Üürnike kannatus sõltub sellest, kui paks on nende rahakott. Meie leidsime, et parim kahjum on kõige lühem kahjum.»

Siiski jätkab Da Vinci keskuse neljandal korrusel restorani pidamisega. «Ega sealgi parem pole, kui ausalt ütlen. Nädalavahetusel on küll täitsa äri moodi, aga esimese nelja päeva kukkumine on praegu siiski veel suurem kui kasumlikud päevad,» tunnistas Uusküla. Leevendus võiks tema sõnul tulla umbes viie aasta pärast, mil valmib Rail Baltic ja bussijaam võib kolida Ülemistele.

Plaanitakse ehitada SPA

Hoolimata raskustest püsib Allan Remmelkoor optimistlik. Õige pea peaks Da Vinci asemele tulema uus kohvik. «Koht on ju hea, seal on keskuse suurimad külastajate vood. Loodame, et varsti tuleb,» kinnitas ta.

Sama juttu rääkis keskuse juht ka mullu septembri lõpus, kui T1st otsustasid lahkuda söögikohad Fafa’s ja Väike Gruusia. Toona lubas Remmelkoor, et vabanenud kohad täidetakse õige pea uute toidukohtadega. Seni pole seda veel juhtunud.

Remmelkoore sõnul on üks põhjus selles, et nad hakkavad rajama keskuse Ülemiste poolsesse külge uut sissepääsu. «See inimeste voog, mis raudtee poolt tuleb, on väga suur. Tuhanded inimesed päevas, kes võiksid meie keskusest läbi astuda,» avaldas ta lootust.

T1st ei ole ainult lahkujaid, tuleb ka uusi, rõhutas Remmelkoor. «Näiteks meesterõivaste poe Roy Robsoni algus on olnud väga tip-top,» ütles ta. Samamoodi hindas ta Briti rõivaketi Debenhamsi alguse rahuldavaks. «Nende pood pole veel visuaalselt valmis, kuid nad teevad selle nimel tööd. Ära ei kavatse nad küll minna,» lubas ta.

Neljanda ehk restorani korruse käekäiguga oli Remmelkoor samuti rahul. Alanud aastal asutakse kolmandale korrusele ehitama SPAd ja meelelahutust. «See on natuke aega võtnud, kuna nuputasime insenertehnilise lahenduse kallal. Nüüd teame, et see on võimalik. Uudiseid on oodata juba lähiajal,» sõnas ta.