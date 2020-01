Ekspress Grupp kaalub Õhtulehe müüki

«Eks ettevõtluses on ikka nii, et tehakse ettepanekuid teatud ettevõtete ostuks. Ütleme, et me oleme kogu aeg avatud sellisteks variantideks, aga hetkel ei ole küll mingit otsust, et me sooviks sellest osalusest loobuda,» ütles Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu BNS-ile.

Vahetult peale BNSi artikli avaldamist teatas Ekspress Grupp börsile, et ettevõte analüüsib erinevaid strateegilisi alternatiive seoses osalusega ASis Õhtuleht Kirjastus. Edasistest sammudest teavitatakse vastavalt börsireglemendi nõuetele.

Kui 2016. ja 2017. aastal oli Õhtuleht Kirjastus 500 000 euroga kasumis, siis tunamullu teenis ettevõte 178 800 eurot kahjumit. Rüütsalu sõnul ei saa Ekspress Grupp börsiettevõttena Õhtulehe möödunud aasta majandustulemusi veel kommenteerida.

Ka Õhtuleht Kirjastuses osalust omava Alexela Grupi juhatuse esimehe Andreas Laane sõnul ei saa ettevõte kuuldusi müügi kohta kommenteerida, kuna Ekspress Grupp on börsiettevõte. «Mida aga öelda saan ja soovin, on see, et Alexela Group on igati rahul oma investeeringuga Õhtulehe osas,» lisas Laane.

TV3 juhi Priit Leito sõnul on selliseid liikumisi seal enne ka olnud, viidates möödunud aastal Õhtulehes osaluse ostnud Alexela Grupile. Leito sõnul pole Õhtulehe teema TV3 omanikega jutuks tulnud. «Kas seal midagi suuremat taga on, seda on mul raske kommenteerida. Me ise oleme rohkem selline tele-raadiofirma. Loomulikult, kui selline võimalus tekiks, vaataks otsa, aga esimese hooga ei oska öelda.»

«Ega Õhtuleht pole ju tänapäeval ainult leht, seal on päris suur valik ajakirju ja väga oluline digiosa. Õhtuleht on ikkagi number kolm Eesti digimaastikul ja päris ilusti kasvatab oma digitellijaid. See on kindlasti osa, mis meile väga huvi pakuks,» lisas Leito.

Heiti Hääle suurosalusega Alexela Grupp omandas 50-protsendilise osaluse Õhtuleht Kirjastuses mullu suvel AS-ilt Giga.