Tormijooks: elektriautode toetus sai nelja tunniga otsa

Toetuse suurus on 5000 eurot ühe täiselektrilise M1 või N1 kategooria sõiduki ostmiseks. Huvi oli väga suur, esimesse vooru saabus taotlusi rohkem kui kogu meetme eelarve, milleks on 1,2 miljonit eurot.

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) juhataja Andrus Treier ütles, et on väga positiivne, et huvi on suur, kuid seoses sellega tuleb keskkonnaministeeriumi ja KIKi koostöös leida taotlejate jaoks mõistlikem lahendus. «Kaalume erinevaid variante toetusmeetme eelarve mõistlikuks kasutamiseks, et kõik osapooled oleksid tulemusega rahul. Kindlasti tahame vältida taotlejatele lisanõuete esitamist või täiendavat bürokraatiat. Anname sellest täpsemalt esimesel võimalusel ka avalikkusele teada.»