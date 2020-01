Uuring: muretut pensionipõlve peetakse helesiniseks unistuseks

«Kuigi inimesed mõistavad, et nende pension on suuresti nende endi kätes, siis oskused ja teadmised oma tuleviku kindlustamiseks ei pruugi olla piisavad. Näiteks neist, kes kavatsevad teisest pensionisambast lahkuda, tunneb 34 protsenti end investeerimises ebakindlalt ning 43 protsenti on veendunud, et vajavad säästude edasiseks investeerimiseks pangalt nõuandeid,» ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas pressiteates.