KOV-id hakkavad laokil autoromusid kokku korjama

Praegu on nii, et autoomanikel, kes oma sõidukit enam ei kasuta, puudub igasugune huvi ja kohustus see nõuetekohaselt utiliseerida lasta ja liiklusregistrist jäädavalt kustutada. See on viinud meid olukorrani, kus paljud sõidukiomanikud ei tea, kus tema vana sõiduk asub, kellele see müüdud on või kas see veel üldse füüsiliselt olemas on.

Liiklusregistris on 2019. aasta alguse seisuga mitteaktiivses ehk nn «surnud hingede» osas umbes 184 000 sõidukit, võrdluseks 2013. aastal oli neid 130 000. Nende sõidukite registrikanne on peatatud määramata ajaks. Registrikanne taastub, kui sõiduk läbib tehnoülevaatuse, kuid praktikas on valdava enamiku sõidukite puhul väga vähetõenäoline.

Liiklusregistrile esitatakse aastas sadu avaldusi mootorsõiduki kustutamisek, ilma lammutustõendita. Massiline avalduste esitamine viitab ebaseaduslikule lammutustegevusele. Jäätmeseaduse kohaselt saab registrist sõiduki kustutada vaid lammutuskoja tõendiga ja seega jäevad ebaseaduslikult lammutatud sõidukid sinna «surnud hingede» nimekirja.

Keskkonnaminister Rene Kokk ütles, et kuna ebaseaduslikult lammutatud sõiduki omanikule mingeid tagajärgi ei kaasne, siis ei ole tal ka huvi anda sõiduk üle ametlikule lammutuskojale, kui ise või ebaseaduslikult lammutades on võimalik teenida rohkem tulu.

«Julgen väita, et Eestis on lammutatud illegaalselt tuhandeid kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid,» ütles Kokk. Laiem probleem on see, et illegaalsed lammutuskojad ei käitle tekkinud jäätmeid suure tõenäosusega õigesti ja seega on keelatud lammutamine tõsine keskkondlik ja majanduslik oht.

Lisaks ebaseaduslikule lammutamisele, reostavad ning hõivavad romusõidukid Koka sõnul avalikku ruumi ning takistavad liikumist. Samuti kaasneb kasutusest välja läinud ent jäätmekäitlusse suunamata autodest otsene oht keskkonda.

Ministeerium lahendaks romuprobleemi koos KOV-dega

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teeb ettepaneku liiklusseaduse täiendamiseks, millega antakse kohalikule omavalitsusele õiguse toimetada peatatud registrikandega sõiduk avalikust ruumist valvega hoiukohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna nõunik Hindrek Allvee selgitas, et kui teisaldatud sõidukit ei ole ühe aasta jooksul võimalik tagastada selle omanikule või muule õigustatud isikule, siis sõiduk kas müüakse avalikul enampakkumisel, jäetakse riigi omandisse või hävitatakse.

Ta rõhutas, et kellegi eramaalt ei hakata kindlasti nende vara ära viima. «Muudatus puudutab linna tänavatele seisma jäänud, mahajäetud masinaid. Romud ja maha jäetud autod hõivavad linnade teedelt väärtusliku ruumi. Omavalitsustel on hetkel piiratud võimalused enda tänavaid romudest puhtana hoida ning muudatusega teeme ettepaneku täiendavate õiguste andmiseks avalike teede omanikele,» ütles Allvee.

«Kindlasti ei soovi me kellegi seisma jäänud autot ebaõiglaselt ära viia, muudatuse eesmärgiks on nii avaliku huvi kui ka isikute omandipõhiõiguste tasakaalustatud kaitse. Ka mahajäetud sõiduki korral tuleb esmalt püüda omanikuga kontakti saada ja anda talle võimalus selle äraviimiseks. Kui omanikku ei ole võimalik leida või kui omanik ei ole teada, siis on võimalik võtta ette juba järgmisi samme kuni sõiduki teisaldamiseni,» selgitas ta.

Põhja-Tallinn võitleb autoromudega

Ainuüksi uue aasta esimese kahe nädala jooksul on Põhja-Tallinna munitsipaalpolitsei ametnike pealekäimisel linnatänavatelt eemaldatud 12 autoromu.

«Tänu MUPO ametnike tublile tööle on linnaosas parkimiskohti tublisti juurte tulnud. Kuid asi ei ole ainult parkimiskohtades. Romud pakuvad huvi asotsiaalidele ja narkomaanidele, aga ka lastele, kes mahajäetud autodesse mängima lähevad. Samuti on mahajäetud sõidukid tihtilugu ohuks keskkonnale,» ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Põhja-Tallinna MUPO üksuse peainspektor Pavel Boitsovi sõnul on eelmise aasta jooksul Põhja-Tallinna linnaosa territooriumilt eemaldatud kokku 78 mahajäetud sõidukit, mis on rohkem, kui kunagi varem.