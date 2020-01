Stockmann andis positiivse kasumihoiatuse, aktsia hüppas lakke

Eile hommikul teatas põhjanaabrite ikooniline kaubamaja, et esialgsetest andmetest järeldub, et grupi eelmise aasta tegevuskasum tuleb tänu Stockmanni kaubamaja ja moebrändi Lindex suurepärastele müügitulemustele neljandas kvartalis varem prognoositust suurem.

Helsingin Sanomat kirjutas augustis, et Stockmann mõtleb Lindexi hoopis ära müüa. Lindexil on Põhjamaades, Balti riikides, Kesk-Euroopas ja Lähis-Idas kokku 460 poodi mis on viimastel aastatel andnud poole kontserni kogukäibest.