Piirikaubanduse lõpp? Läti viinakauplus paneb poe kinni

Co Alco SIA juhatuse liige Veljo Madiberg ütles, et Helmete aktsiisilangetus ning Läti plaanitav aktsiisitõus on muutmas alkoholikaupluse opereerimise piiril vaid napilt kasumlikuks. Seetõttu disainitakse viinapood hoopis ehitusmaterjalide kaupluseks. «Näeme sellel suuremat potentsiaali,» lisas Madiberg.