ISS Eesti muutis nime

Stelli tegevjuhi ja juhatuse esimehe Mikk Sillamaa sõnul ei tähenda ettevõtte nime muutus pelgalt logo väljavahetamist, vaid ka äristrateegias uute eesmärkide seadmist. «Suurim muudatus on selles, et ettevõtte fookus ISS Grupi osana oli seatud vastavalt grupi sihtide saavutamisele. Oleme nõukoguga kokku leppinud uued eesmärgid ning olulisim neist on saavutada tugev liidripositsioon kinnisvarakeskkonna juhtimises meie koduturul, milleks loeme Baltimaid. Sihiks pole niivõrd suurimad müüginumbrid või töötajate arv, kuivõrd tahame olla klientidele ja koostööpartneritele kõige hinnatum ja väärtuslikum partner kinnisvarakorrashoiu segmendis,» rääkis Sillamaa.

Stell on 1995. aastal ESS Puhastusteenuste nime all alustanud ettevõte, mis viimased 15 aastat on kuulunud maailma ühte suuremasse puhastus- ja haldusteenuste ettevõtete gruppi ISS. Ettevõte annab tööd 1500 inimesele, teenindab ligi 400 äriklienti enam kui 800 asukohas ning rohkem kui 300 korteriühistut, kuhu kuulub 20 000 korterit üle Eesti. Stelli klientide hulgas on kaubandusketid, haridusasutused, büroo- ja tootmishoonete omanikud. Ettevõtte esindused asuvad Tallinnas, Pärnus, Jõhvis, Tartus, Viljandis, Kuressaares ning Haapsalus.