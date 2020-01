Hiina majandus kasvas mullu kolme aastakümne aeglaseimalt

6,1-protsendine kasv on oluliselt vähem varasema aasta 6,6 protsendist.

Uued arvud tähendavad, et Hiina majanduse kasvutempo on aeglustunud kolm aastat järjest. Aga riik täitis endale seatud eesmärgi ning analüütikute arvates liidrid majanduse ergutamiseks rahakraane veel ei ava.

Ametkonna voliniku Ning Jizhe sõnul püsis majanduse hoog aasta jooksul sisuliselt samana. Ta lisas, et sama võib oodata ka 2020. aastal.

«Samas peaksime olema ka teadlikud, et üleilmne majandus- ja kaubanduskasv on aeglustumas,» lausus ta pressikonverentsil. Tema sõnul on ebastabiilsuse ja riski lätteid varasemast rohkem ning Hiina majandus seisab silmitsi kasvava survega.