Purjetootja Elvström kinnitas Eesti esindajaks Alar Volmeri ja Oleg Egipte firma

Purjetajate seas hästi tuntud purjetootjal Elvström Sails on Eestis ka varem esindajaid olnud, kuid ettevõtte otsustas alustada koostööd professionaalsete purjetajatega, sest lisaks valmistoodete müügile sisaldab töö purjedega ka taglase häälestamist, purjede ümber tegemist ning konsultatsiooni. Purjetaja Alar Volmer ütles, et valmistub just sõiduks Düsseldorfi paadimessile Boot, et firma Elvström Sails esindajatega kohtuda ja koostööplaane arutada.