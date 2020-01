Isamaa lubaks pensionisambast kogu raha välja võtta

Koka sõnul on muudatuste eesmärk anda kõigile inimestele olenemata teise pensionisambasse kogutud rahast võrdsed võimalused.

«Pärast seaduse vastuvõtmist on soovijal võimalik ühe korraga pensionifondist välja võtta kogu oma raha olenemata sellest kui palju teise sambasse kogunenud on. See tagab kõigile neile, kes soovivad teisest pensionisambast lahkuda, võrdsed võimalused. Selleks, et kogu raha ühe korraga fondist välja võtta, tuleb fondist lahkumisest fondihaldurile ette teatada viis kuud. See võimalus annab pensionifondidele võimaluse fondi osakud pikema aja jooksul realiseerida,» selgitas rahanduskomisjoni esimees.

Lisaks teeb Kokk ettepaneku tõsta pensionifondide maksimaalselt lubatud laenumahtu 10 protsendilt 25 protsendini.

«Sellega tagame, et pensionifondid kohanevad reformiga ning ühtlasi aitab see tagada osaku väärtuse nendele inimestele kes teises pensionisambas jätkavad. Meie jaoks on oluline, et pensionifondid edaspidigi investeeriks Eesti majandusse ja teeniks pensionifondiga liitunutele iga-aastast tulu,» ütles Kokk.

Reformierakondlasest rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri sõnul teeb Aivar Kokk pensionisamba vabatahtlikuks muutmise eelnõu menetlemise riigikogus triskusetenduseks, mille eesmärgiks on teha linnuke kaasamise rea taha.

«Kohale on kutsutud 18 organisatsiooni/asutust ja komisjoni istungi pikkuseks on planeeritud kuni 2 tundi. Iga huvilisorganisatsioon saab kuni 3 minutit oma seisukohtade tutvustamiseks. Sisuliselt tähendab see, et igale huvilisorganisatsioonile on eraldatud veel kuni 3 minutit, et komisjoni liikmed saaksid esitada küsimusi ja saada neile vastuseid,» märkis Lauri.

Tema sõnul on see veel lahke arvestus, kuna eeldab, et ei toimu ühegi külalise tutvustamist, kuigi see on protokolli koostamiseks vajalik ja komisjoni esimees ei jutusta pikalt sõna andes ning kõik tõesti peavad ajalimiidist kinni.

«Praktiliselt ootab meid sõu, kus huviorganisatsioonid ei suuda oma seisukohti tutvustada, huvilised küsimusi esitada ega neile vastuseid saada,» rääkis Lauri.