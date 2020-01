Isamaa lubaks pensionisambast kogu raha korraga välja võtta

Koka sõnul on muudatuste eesmärk anda kõigile inimestele, olenemata teise pensionisambasse kogutud rahast, võrdsed võimalused.

«Pärast seaduse vastuvõtmist on soovijal võimalik ühekorraga pensionifondist välja võtta kogu oma raha, olenemata sellest, kui palju teise sambasse kogunenud on. See tagab kõigile neile, kes soovivad teisest pensionisambast lahkuda, võrdsed võimalused. Selleks, et kogu raha ühekorraga fondist välja võtta, tuleb fondist lahkumisest fondihaldurile ette teatada viis kuud. See võimalus annab pensionifondidele võimaluse fondi osakud pikema aja jooksul realiseerida,» selgitas rahanduskomisjoni esimees.

Lisaks teeb Kokk ettepaneku tõsta pensionifondide maksimaalselt lubatud laenumahtu 10 protsendilt 25 protsendini.

«Sellega tagame, et pensionifondid kohanevad reformiga ning ühtlasi aitab see tagada osaku väärtuse nendele inimestele kes teises pensionisambas jätkavad. Meie jaoks on oluline, et pensionifondid edaspidigi investeeriksid Eesti majandusse ja teeniksid pensionifondiga liitunutele iga-aastast tulu,» ütles Kokk.

Reformierakondlasest rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri sõnul teeb Aivar Kokk pensionisamba vabatahtlikuks muutmise eelnõu menetlemise riigikogus tsirkuseetenduseks, mille eesmärk on teha linnuke kaasamise rea taha.

Maris Lauri: koalitsioon tajub, et samba lammutamine tekitab probleeme

«Täna enne rahanduskomisjoni istungit avalikkuse ette tulnud komisjoni esimehe ettepanekud näitavad, et koalitsioon tajub, et pärast pensionisamba praeguste plaanide järgi lammutamist tekivad probleemid,» ütles rahanduskomisjoni liige, opositsioonilise Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Maris Lauri.

«Ettepanek suurendada fondide laenuvõtmise võimalust näitab, et Isamaa arvestab võimalusega, et tekib fondijooks ja inimesed soovivad korraga oma pensioniraha välja võtta. Selle asemel, et seda riski vähendada, tahetakse pankadele anda võimalus väljamaksed laenurahaga kinni maksta,» lisas ta.

Teine ettepanek, mis lubab oma teise sambasse koguneenud raha ühekorraga välja võtta, viitab Lauri hinnangul sellele, et eesmärgiks on võimalikult palju raha kohe ja ruttu tulumaksuna eelarvesse saada.

«Tänasel komisjoni istungil rõhutasid turuosalised, et pesnioniraha väljavõtmine ei tohi olla emotsioonil põhineva otsus, see peaks toimuma osade kaupa, ajalise viitega ja põhjaliku nõustamise tulemusena. Rahanduskomisjoni esimehe pakutud muudatus aga annaks täpselt vastupidise tulemuse,» lisas