Prokuratuur kahtlustab Danske Eesti töötajaid oluliselt suuremas rahapesus

«Kriminaalasja valguses tehakse eelkuritegude tuvastamiseks pidevat koostööd välisriikidega, sealhulgas Ameerika Ühendriikidega. Koostöö sisu me täpsemalt avaldada ei saa,» lisas Küngas.

Varem oli teada, et Danske panga väidetava rahapesuga seoses kinni peetud 11 inimest olid peamiselt kliendihaldurid, kõiki neid süüdistatakse rahapesus, musta raha oli kokku 300 miljonit eurot. Seda, kas kahtlusaluste ring on suurenenud, prokuratuur ei täpsustanud.

Seni oli teada, et prokuratuur uurinud kahte peamist rahapesuahelat – üks neist on seotud Gruusia ning teine Aserbaidžaani juhtumiga.

Aserbaidžaanis on eelkuritegu seotud maksudega, Gruusias on selleks kelmus. Rohkemat ei saa prokuratuur avaldada, kuna rahvusvaheline koostöö on rangelt konfidentsiaalne ja tuleb arvestada ka teise riigi huvidega.